شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14300-14600 جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم الثلاثاء 8-6-2021، وذلك وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وسجلت أسعار الحديد استقرارا حيث تراوحت سعر الطن بين 14300-14600 جنيه تسليم المصنع، بالإضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، سعر المستهلك يتراوح بين 14500-14800 جنيه للطن.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت فسجل سعر الطن الأسمنت الأسود 675-800 جنيها سعر المصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها، وسجلت أسعار الاسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، وتراوحت أسعار الرمل تتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.