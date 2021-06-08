شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 8-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 8-6-2021، ثباتا بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cibاستقر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس استقر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما واصلت أسعار الدولار اليوم استقرارها أمام الجنيه المصرى في التعاملات الصباحية، حيث استقر سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة مسجلا 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء .

4.19 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.