شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع للمرة الأولى فى 3 أيام مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، فى ظل تكهنات أن تعزز بيانات التضخم فى الولايات المتحدة المقرر صدورها هذا الأسبوع ، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات فى وقت مبكر من العام المقبل.

انخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.2164$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2189$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2194$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل معنويات إيجابية وصعود الأسهم فى أوروبا لمستويات قياسية جديدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء قرابة 0.2% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا الصعود بفضل تكهنات أن تعزز بيانات التضخم فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو المقرر صدورها بعد غدا الخميس ، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات فى وقت مبكر من العام المقبل.

سوف توفر تلك البيانات المزيد من الرؤية الواضحة حول تزايد الضغوط التضخمية على المدى القصير على صانعي السياسة النقدية الأمريكية.