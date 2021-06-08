شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أربعة أشهر مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة عشر في اثنان وعشرون جلسة من الأعلى لها منذ 23 من شباط/فبراير وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.39% لتتداول حالياً عند 1,171.75$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,176.32$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,176.33$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 90.07 مقارنة بالافتتاحية عند 89.98.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 0.6% في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.8%، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.9% مقابل 4.8% في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.6%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.55 تريليون ين مقابل 1.70 تريليون ين في آذار/مارس، أسوء من التوقعات بفائض 1.60 تريليون ين، وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,322 مليار ين مقابل 2,650 مليار ين في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات بفائض 1,501 مليار ين.

كما جاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، والتي أظهرت انكماشاً 1.0% مقارنة بانكماش 1.3% في القراءة الأولية السابقة للربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 1.2% ومقابل نمو 2.8% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي،

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار انكماشاً 0.1% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الماضي والتوقعات بانكماش 0.2% ومقابل نمو 0.3% في القراءة السنوية للربع الرابع، بحلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 33.9 مقابل 39.1 في نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 68.5$ مليار مقابل 74.4$ مليار في آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 8.18 مليون مقابل 8.12 مليون في آذار/مارس.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 02:55 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 173 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,727,605 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السبت الماضي، أكثر من 1.9 تريليون جرعة.