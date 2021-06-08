شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأعلى لها في أكثر من عامين مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وارتداد عقود حام برنت للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 21 من أيار/مايو 2019 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية في العالم ورابع أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم وفي أعقاب توصية اجتماع أوبك+ الأسبوع الماضي بالالتزام بالخطة الحالية لتخفيف تخفيضات إنتاج النفط.

وفي تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 1.02% لتتداول عند مستويات 68.59$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 69.29$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 69.23$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آب/أغسطس المقبل 0.89% لتتداول عند 70.79$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 71.42$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 71.49$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 90.08 مقارنة بالافتتاحية عند 89.98، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 89.95.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 0.6% في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.8%، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.9% مقابل 4.8% في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.6%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.55 تريليون ين مقابل 1.70 تريليون ين في آذار/مارس، أسوء من التوقعات بفائض 1.60 تريليون ين، وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,322 مليار ين مقابل 2,650 مليار ين في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات بفائض 1,501 مليار ين.

كما جاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، والتي أظهرت انكماشاً 1.0% مقارنة بانكماش 1.3% في القراءة الأولية السابقة للربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 1.2% ومقابل نمو 2.8% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي،

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار انكماشاً 0.1% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الماضي والتوقعات بانكماش 0.2% ومقابل نمو 0.3% في القراءة السنوية للربع الرابع، بحلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 33.9 مقابل 39.1 في نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 68.5$ مليار مقابل 74.4$ مليار في آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 8.18 مليون مقابل 8.12 مليون في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي انقضاء فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، والذي تزامن مع التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين حيال نمو الطلب على النفط خلال الأشهر المقبلة وبالأخص مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط عالمياً.

هذا واتفقت أوبك+ على المضي قدماً في زيادة الإنتاج النفطي بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين أيار/مايو وتموز/يوليو، بعد أن تم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في أيار/مايو على أن تشهد الأسواق زيادة مماثله في حزيران/يونيو قبل أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، كما أن المملكة العربية السعودية تتراجع خلال تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته منذ شباط/فبراير.

وزادت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، إنتاجها خلال أيار/مايو بواقع 250 ألف برميل يومياً وتزيد إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو، قبل وزيادة 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعرب الثلاثاء عن كونه يرى انتعاشاَ قوياً في الطلب على النفط من قبل الولايات المتحدة والصين.

كما نوه الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب انقضاء فعليات لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ الثلاثاء الماضي لكون الوتيرة السريعة للتطعيمات ضد الفيروس التاجي يمكن أن تؤدي إلى توازن سوق النفط العالمي، وجاء ذلك وسط تأكيد منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على أن الدول الأعضاء في أوبك+ تأخذ في عين الاعتبار احتمالية عودة الإمدادات النفطية الإيرانية خلال الفترة المقبلة.

ووفقاُ للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد استقرت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة دون تغير عند نحو 359 منصة، وذلك عقب ارتفاعها لأربعة أسابيع على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت بواقع 117 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.