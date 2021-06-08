شكرا لقرائتكم خبر عن زهرة الواحة تُسدد كامل قرض مصرف الإنماء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، اليوم الثلاثاء، عن قيامها بسداد كامل القرض الذى حصلت عليه من مصرف الإنماء.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بقيامها بسداد مبكر للرصيد المتبقى من القرض، والذى سوف يكون له الأثر فى رصيد قروض الشركة.

وقالت الشركة، إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الشركة فى سعيها إلى تخفيض القروض والعمل على الاعتماد على التمويل الذاتى من نقدية الشركة فى تمويل شراء الأصول أو رأس المال العامل.

ونوهت الشركة، إلى أن هذا الإجراء سيكون له الأثر أيضاً على الملاءة المالية للشركة وتعزيز مركزها المالى.

وسبق أن أعلنت الشركة عن قيامها بسداد كامل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودى.

يُشار إلى أن الشركة وقعت عقد قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودى بتاريخ 12 مايو 2020، للحصول على تمويل قصير الاجل بمبلغ 33.5 مليون ريال سعودي لمدة عام بهدف تمويل رأس المال العامل.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 20.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 12.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وانخفاض المصروفات الادارية والعمومية، انخفاض تكاليف التمويل، ارتفاع الارباح الاستثمارية وايرادات غير النشاط.