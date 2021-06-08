شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على تخفيض رأسمال "فتيحي القابضة" بنسبة 50% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة فتيحي القابضة عن موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تخفيض رأسمالها بنسبة 50% لزيادته عن الحاجة.

وقالت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وبحسب البيان، سيتم تخفيض رأسمال الشركة من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال، بنسبة 50%.

وبذلك تتراجع عدد الأسهم من 55 مليون سهم إلى 275 مليون سهم، بإلغاء نسبة 50% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك.

وسبق أن أفادت المجموعة بأنه سيتم تمويل عملية تخفيض رأس المال عن طريق استخدام الفائض من أرصدة النقدية في الشركة مع الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقا للإجراءات النظامية.

وبحسب البيان، ستقوم الشركة بنشر تعميم المساهمين الذي يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 130.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مُقابل خسائر بلغت 2.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021 إلى تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع كامل حصة المجموعة في أسهم رأسمال شركة زميلة بمبلغ 125.7 مليون ريال.

كذلك ارتفعت حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من عام 2020، بنسبة 246.4%.