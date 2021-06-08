شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول مستوى 71.00، وننتظر مزيد من الانخفاض لاختبار مستوى التصحيح الأول عند 70.40، حيث لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم بثبات السعر دون 71.75 والأهم دون 72.25، مع الإشارة إلى أن كسر 70.40 سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 69.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.30 والمقاومة 72.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط