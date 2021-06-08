شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم لحظي جيد أمام السعر، ويستمر تأثير مؤشر ستوكاستيك بالضغط سلباً على السعر، ويحتاج لحافز إيجابي يدفع التداولات لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1928.60.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 1865.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد