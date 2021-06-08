شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً هابطاً ليتجه نحو اختبار جديد لدعم النطاق الجانبي ودعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، وطالما أن السعر بين الدعم 1.4095 والمقاومة 1.4238، فإن التداولات الجانبية ستبقى مسيطرة على المدى اللحظي إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد المستويات المذكورة ومن ثم تحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الخروج من النطاق الجانبي موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4070 والمقاومة 1.4240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي