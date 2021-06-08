شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية ويبدأ اختبار الدعم 1.2175، وكما أشرنا صباحاً، يشكّل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 1.2210، حيث يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2090 والمقاومة 1.2260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي