شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع النفط بفعل شكوك حول تعافي الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الثلاثاء إذ سلطت بيانات صينية كشفت هبوط واردات البلد من الخام في مايو، الضوء على القلق إزاء هشاشة التعافي العالمي للطلب على الخام والوقود.

ونزل خام برنت 49 سنتا ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 71 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش بعدما فقد 0.6 بالمئة أثناء الليل.

وهبط الخام الأمريكي 44 سنتا ما يوازي 0.6 بالمئة إلى 68.79 دولار للبرميل بعدما خسر 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال بوب ياوجر مدير التعاملات الآجلة على الطاقة في ميزوهو سيكيورتيز "واردات النفط الصينية عند أقل مستوى في خمسة أشهر ... تتجه لتأكيد الضعف في السوق الآسيوية".