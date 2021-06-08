شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الذهب مع ترقب بيانات التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه السياسة النقدية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1896.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.