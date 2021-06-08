الاقتصاد

«الاحتياطي» يعلن نتائج اختبارات تحمل البنوك الأمريكية 24 يونيو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

8 يونيو 2021

11:32 صباحا

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أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أنه سينشر نتائج اختباراته السنوية للتحمل لأكبر البنوك في الولايات المتحدة في 24 يونيو /حزيران.
وسيراقب المستثمرون عن كثب نتائج تلك الاختبارات التي تفحص كيف سيكون أداء المحافظ المالية للبنوك الكبرى أثناء تباطؤ اقتصادي افتراضي.
وكان مجلس الاحتياطي قد أعلن في السابق أنه يتوقع أن معظم الشركات المالية سيكون بمقدورها استئناف إعادة شراء الأسهم ودفع حصص أرباح المساهمين إذا اجتازت تلك الاختبارات.
(رويترز)

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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