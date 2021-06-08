شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عقارات دبي في مايو الأعلى منذ 4 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مايو يشهد 4,429 صفقة بـ 11.11 مليار درهم

1.4% زيادة شهرية في القيمة الإجمالية للصفقات

77% حصة الشقق و23% للفلل ومنازل التاون هاوس

السوق الثانوية 62% من الإجمالي و38% للمخطط

دبي: ”الخليج 365”

شهد شهر مايو/ أيار لعام 2021 أعلى قيمة إجمالية لصفقات البيع العقارية منذ مارس 2017 بمعدل تجاوز الـ 11.11 مليار درهم، ليُسجل أكبر رقم تشهده الصفقات العقارية في دبي منذ أربع سنوات.

وجرى خلال مايو 2021 إنجاز 4,429 صفقة عقارية بقيمة 11.11 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 8.1% من حيث حجم الصفقات وزيادة بنسبة 1.2% من حيث القيمة مقارنةً بشهر أبريل من العام ذاته، ليصل إجمالي الصفقات العقارية المُنجزة منذ بداية العام إلى 20,989 صفقة بقيمة 47.19 مليار درهم.

ومن خلال دراسة مُعمقة لهذه البيانات، نلحظ نمو العدد الإجمالي للصفقات بنسبة 205% بالتزامن مع نمو قيمتها الإجمالية بنسبة 324% منذ مايو 2020. ومن خلال نظرة أكثر تفصيلاً على هذه الأرقام، نجد أن حجم صفقات البيع على المخطط سجّلت نمواً بنسبة 74% منذ العام الماضي، بينما تجاوز معدل نمو السوق الثانوية، التي شهدت مستويات مرتفعة من الطلب منذ بدء الأزمة الصحية، نسبة 466%.

زيادة المعدل الوسطي

وقالت لينيت آباد ساتشيتو، مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى بروبرتي فايندر: «تُعد زيادة المعدل الوسطي لقيمة الصفقات لكل عقار على حدة واحدة من أهم مؤشرات التعافي الذي تعيشه السوق العقارية في دبي، إذ وصلت الزيادة إلى 16.77% لوحدات الفلل ومنازل التاون هاوس، و17.18% للشقق خلال عام واحد».

تفوق على 2019 و2020

وأضافت: «بالنظر إلى الأعوام القليلة الماضية، نجد أنّ هذه الزيادات تفوقت على الأرقام المسجلة في عامي 2019 و2020 على حد سواء. ولوضع الأمور في نصابها، شهدت السوق في شهر مايو 2021 زيادة بمعدل 36.5% في حجم الصفقات و83.8% في قيمتها الإجمالية مقارنةً مع شهر مايو 2019. وبالنظر إلى القيم الإجمالية فقط، نجد بأنّ متوسط قيمة عمليات البيع على المخطط ازداد بنسبة 6.59%، بينما ازداد متوسط قيمة عمليات البيع في السوق الثانوية بنسبة 34.64% بالمقارنة مع مايو لعام 2019».

وفي مايو لعام 2021، تركّزت نسبة 62% من إجمالي الصفقات في السوق الثانوية/الجاهزة مع تسجيل 38% من الصفقات في سوق العقارات على المخطط. وفيما يتعلق بحجم الصفقات العقارية، شملت مبيعات السوق العقارية على المخطط 1,674 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 2.58 مليار درهم، مقابل 2,755 عقاراً في السوق الثانوية بقيمة 8.53 مليار درهم. وبالمقارنة مع شهر أبريل 2021، انخفض عدد الصفقات العقارية على المخطط في مايو بنسبة 13.4% مقابل انخفاض بنسبة 4.54% للعقارات الثانوية/ الجاهزة. ومع ذلك، سجّلت قيمة العقارات في السوق الثانوية زيادة بنسبة 8.32%.

متوسط سعر "الثانوي" يقفز 14.9%

وحافظت النسبة المئوية لتوزع صفقات البيع بين العقارات على المخطط وتلك الجاهزة على مستواها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، عند نسبتي 38% و62% على الترتيب. غير أنّ السعر الوسطي لصفقات بيع العقارات على المخطط انخفض بنسبة 10.7% إلى 1,542,411 درهم، بينما ارتفع السعر الوسطي لصفقات بيع العقارات الثانوية بنسبة 14.9% إلى 3,094,274 درهم.

وبحسب بيانات الطلب الصادرة عن بروبرتي فايندر، تركّزت عمليات البحث عن الفلل ومنازل تاون هاوس خلال مايو 2021 في مناطق دبي هيلز إستيت والمرابع العربية ونخلة جميرا وداماك هيلز ومدينة محمد بن راشد. أمّا أبرز المناطق التي شكّلت محط اهتمام المستهلكين في فئة الشقق خلال الفترة نفسها، فشملت دبي مارينا، وداون تاون دبي، ونخلة جميرا، والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية.