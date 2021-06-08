بلدية دبي تنظم فعاليات رقمية في سلامة الأغذية

دبي:

”الخليج 365”

نظمت بلدية دبي، منتدى سلامة الأغذية عبر تقنية الاتصال المرئي، تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يوافق 7 يونيو. ويحتفل به العالم هذا العام تحت شعار «غذاء آمن اليوم من أجل غد صحي»، وشهد المنتدى حضور ممثلين من المؤسسات الغذائية المختلفة والمتخصصين في سلامة الأغذية والأكاديميين، إلى جانب ممثلين من منظمة الأغذية والزراعة الأمريكية، وهيئة سلامة الغذاء في إيرلندا، لمناقشة آخر التطورات في سلامة الغذاء.

وأضاء المنتدى على المبادرات المختلفة للجهات الحكومية في الدولة في سلامة الأغذية، والاشتراطات التي يجب التزام المؤسسات الغذائية بها، لتجنب المخالفات، والتشريعات المحدَّثة المتعلقة بالتدريب في سلامة الغذاء. فضلاً عن جهود بلدية دبي لضمان الالتزام بمتطلبات سلامة الأغذية المصدرة والمستوردة.

كما نظمت البلدية على هامش المنتدى سلسلة ورش توعوية لفئات عدة من المستهلكين، منهم موظفو البلدية والجهات الحكومية، مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والنيابة العامة، وغرفة تجارة وصناعة دبي، واقتصادية دبي. وتمحورت حول أهمية تعزيز الوعي بسلامة الأغذية وتوجيه الاهتمام بالوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، ونصائح في الممارسات الصحيحة عند تداول الأغذية.

وشاركت منظمة الأغذية والزراعة، بعرض تقديمي عن أهمية النظم الوطنية لمراقبة الأغذية في المحافظة على صحة المستهلكين وضمان وجود ممارسات تنظيمية فعّالة في تجارة الأغذية، وضرورة اتباع النهج الذي وضعته المنظمة ومنظمة الصحة العالمية عن كيفية تقييم النظم الوطنية لمراقبة الأغذية، خطوة أولى للتخطيط السليم وجذب الاستثمارات المستهدفة. كما استعرض مسؤولون من وزارة البيئة والتغير المناخي، وهيئات أخرى في الدولة، التدابير والمبادرات الرامية إلى تعزيز سلامة الأغذية في المؤسسات الغذائية.

يذكر أن دور بلدية دبي مستمر في تعزيز المحافظة على السلامة الغذائية، عبر التفتيش والفحوص الدورية لمنتجات الأغذية، وتعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة المجتمع.