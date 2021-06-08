جامعة الشارقة تخرج الدفعة الأولى من دبلوم دراسات عليا جديد

الشارقة:

”الخليج 365”

احتفل مركز جامعة الشارقة للتدريب الإكلينيكي والجراحي، بتخريج الدفعة الأولى من طلبة «دبلوم الدراسات العليا في تطبيقات تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية لأطباء أمراض النساء والولادة»، حيث أجري الامتحان النهائي في مركز التدريب السريري والجراحي بكلية الطب في الجامعة، بحضور الدكتور نبيل سليمان، مدير المركز، والدكتور علاء الإبراشي، والدكتورة منى خلفان، والممتحن الخارجي الدكتور السيد البدوي، أستاذ طب الأجنة في جمهورية مصر العربية.

ويعد الدبلوم، برنامجاً فريداً ومدته عام، ومصمم لتلبية الاحتياجات غير المتوافرة لأخصائيي أمراض النساء والتوليد والاستشاريين، لتزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية في استخدام تقنية الموجات فوق الصوتية، أثناء الحمل، والترجمة الفورية لصور الجنين بالموجات فوق الصوتية، وكذلك صور للأمراض التناسلية الأنثوية. ويستهدف البرنامج متخصصي أمراض النساء والولادة الممارسين في دولة الإمارات والمنطقة. ويعتمد على أفضل الممارسات الدولية والإقليمية في برامج مماثلة، ويأخذ في الحسبان متطلبات تطوير مهارات متخصصي أمراض النساء والولادة. والبرنامج هيكل معياري يتكون من تسع وحدات وتقييم شامل للمعرفة والمهارات الاحترافية.

الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، قدم الشكر لهيئة التدريس القائمين على تنفيذ البرنامج، وهنّأ الأطباء على إتمامهم متطلبات التخرج. وأكد أن البرنامج سيساعد الأطباء على بدء الممارسة السريرية بكفاءة وتطوير التفكير النقدي والقدرات التحليلية والاستمرار في التعلم. متمنياً للأطباء التوفيق في مستقبلهم، حاثاً على متابعة التدريب المهني والتعلم المستمر خلال مسيرتهم المهنية.

فيما أكد الدكتور نبيل سليمان، دور المركز على مدار الـ 10 سنوات الماضية في تطوير معارف المتخصصين في الرعاية الصحية، وتقديم تعليم وتدريب عالي الجودة. وتمنّى أن يشجع البرنامج الأطباء ويمكّنهم ويعزز مهاراتهم ومعرفتهم، ليصبحوا قادة في هذا المجال.