شكرا لقرائتكم خبر عن وفورات بـ 5.4 تيراوات ساعة كهرباء و9.9 مليار جالون مياه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

"الخليج"

أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ضمن تقريره السنوي، النتائج التي حققتها إستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، خلال عام 2020، حيث بلغت نسب الوفورات في استهلاك الكهرباء 11.8% وفي استهلاك المياه 7.9%، مقارنة بمعدلات الاستهلاك العادية، بما يساوي 5.4 تيراوات ساعة كهرباء و9.9 مليار جالون مياه، وبما يعادل 11.5 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يعادل إزالة 1.2 مليون مركبة من طرق دبي لعامين كاملين.

كما كشف التقرير أن إمارة دبي لا تزال تشهد انخفاضاً ثابتاً في الاستهلاك، في متوسط استهلاك الفرد، حيث سجلت انخفاضاً إجمالياً بنسبة 23% للكهرباء و21% للمياه منذ عام 2010، ما يعكس الأداء القوي والتقدم الذي أحرزته استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 خلال الأعوام الماضية.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس «تحققت هذه الوفورات المهمة بتعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة والمياه من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة».

مؤكداً أن الاستراتيجية تعمل على تطبيق 7 آليات تنفيذية تشمل السياسات واللوائح، والبيانات والقياس والتحقق، والتوجيه والدعم الحكومي، والاتصال والمشاركة، والتمويل، والدعم المقدم من هيئة كهرباء ومياه دبي، والتكنولوجيا والابتكار، والالتزام بمواثيق الطريق وخرائطه، وأهداف برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه وآلياتها التنفيذية، بحسب تحديث استراتيجية دبي، لتحقيق وفورات بنسبة 30% أو أكثر بحلول عام 2030.

فيما قال أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس «تتضمن الاستراتيجية 11 برنامجاً، تشمل اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء، وإعادة تأهيل المباني والإنارة الخارجية، وكفاءة التبريد ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واستجابة المستهلكين - شمس دبي، وإدارة الطلب على المياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية وكفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات وكفاءة الوقود والمحركات».