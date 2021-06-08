شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة حادث القطار في باكستان إلى 63 قتيلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكستان- أ.ف.ب

أعلن مسؤولون في خطوط السكك الحديد الباكستانية، الثلاثاء، أن 63 شخصاً على الأقل قتلوا في حادث القطار في منطقة نائية في إقليم السند جنوب باكستان، الاثنين.

وأصدر المسؤولون لائحتين بالقتلى بينهم 12 لم تحدد هوياتهم قضوا في الحادث الذي وقع في وقت مبكر، الاثنين، حين خرج قطار عن سكته واصطدم بقطار آخر قادم من الاتجاه المعاكس. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى 43 قتيلاً.

وكان متحدث باسم السكك الحديد الباكستانية قال، إن فرق الإسعاف تنشط في الموقع لإخراج عدد غير معروف من الركاب العالقين في حطام قطار «ملت إكسبرس» قرب داهاركي في إقليم السند. خرج القطار القادم من كراتشي عن مساره قرب مدينة داهاركي قبل أن يصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس، بحسب المتحدث.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أعرب عن «صدمته». وأكد في حسابه الرسمي على «تويتر»، الاثنين: «أمرت بإجراء تحقيق كامل يتعلق بالافتقار إلى السلامة في السكك الحديدية». وتتكرر حوادث القطارات في باكستان إذ تعود شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات إلى حقبة الاستعمار البريطاني. كما تعاني الشبكة الممتدة على آلاف الكيلومترات من الإهمال منذ عقود بسبب الفساد وسوء الإدارة ونقص الاستثمار في هذا القطاع.

في عام 1990، أدى تصادم قطارين في إقليم السند إلى مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 700 آخرين بالقرب من بلدة سوكور عندما اصطدمت قافلة مزدحمة مكونة من 16 عربة بقطار شحن. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، لقي 75 شخصاً على الأقل مصرعهم في حريق نشب بقطارهم المتجه من كراتشي إلى روالبندي.