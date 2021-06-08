شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10113 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2255 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12636 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 3927 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3329 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ سبيد ميديكال، المصرية للاتصالات، رواد السياحة-رواد.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، القابضة المصرية الكويتية، 73949 سهم، 2.9 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ابن سينا فارما، المصرية للمنتجعات السياحية، حديد عز 25 ألف سهم، 150 ألف سهم، 181.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 30 ألف سهم، فيما باعت إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية 2000 سهم، وباع مجلس إدارة شركات شارم دريمز للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية حديد عز 12500 سهم، 52.8 ألف سهم، 181.5 مليون سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة الرواد للسياحة، شراء المساهم عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب، 385 ألف سهم بسعر 27.2022 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 10.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 2.244% إلى 4.4679%، منوهةً إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم وهو علي محجوب 12.625%.

كما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، شراء المساهم عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب، 19.4 مليون سهم بسعر 4.0324 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 78.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 0.783% إلى 5.1446%، منوهةً إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم وهو علي محمود نسبة 6.2439%.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة، نتائج الأعمال المجمعة (للقوائم المالية غير المدققة) عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 57.2 مليون جنيه مقابل 53.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، وانخفض صافي الربح إلى 72.1 ألف جنيه مقابل 3.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض 98%، مرجعة سبب انخفاض صافي الربح ناتج عن انخفاض الأرباح الناتجة عن النشاط بسبب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، تلقيه كتاب من بنك أبو ظبي التجاري، والذي يفيد تلقيه عرضًا معدل للعرض الملزم من شركة تي إيه تي للخدمات الطبية-إحدى الشركات التابعة لشركة الإسكندرية للاستثمارات الطبية- وذلك للاستحواذ على حصة البنك البالغة 51.54% من خلال التقدم بعرض شراء إجباري حتى عدد 14.3 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بسعر نقدي يبلغ 49.04 جنيه بإجمالي قيمة 700 مليون جنيه.