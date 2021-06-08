شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو بصدد إتمام صفقة بيع أصول تقدر بنحو 12.4 مليار دولار في نهاية الشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى شركة أرامكو السعودية لإتمام صفقة بيع أصول تقدر بنحو 12.4 مليار دولار جرى الإعلان عنها في أبريل الماضي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة في وقت عادت فيه الشركة لأسواق الدين العالمية للمرة الأولى في 2021 من خلال أول طرح صكوك مقومة بالدولار في تاريخ الشركة.

وفي أبريل الماضي، أعلن عملاق النفط السعودي عن صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار مع كونسورتيوم مستثمرين بقيادة EIG جلوبال إنرجي بارتنرز تحصل مجموعة المستثمرين بموجبها على حصة تبلغ 49% في أصول خطوط أنابيب أرامكو.

ولم تفصح أرامكو حينها عن موعد الصفقة وقالت في إفصاح إلى سوق المال السعودي إن الموعد المتوقع لإتمام الصفقة في الفترة المقبلة مرهون بالحصول على الموافقات اللازمة دون تحديد إطار زمني.

وكانت وكالة بولمبرج قد أعلنت عن قيام أرامكو بتعيين بنوك عالمية في سعيها لطرح أول صكوك إسلامية مقومة بالدولار. وقد تعرض "أرامكو" ثلاث شرائح من الصكوك المستحقة بآجال ثلاث وخمس وعشر سنوات.

واختارت أكبر شركة للطاقة في العالم حوالي 15 مصرفاً لإدارة عمليات بيع الديون الإسلامية، أو الصكوك، التي يمكن أن تحدث هذا الشهر.

وتظهر القوائم المالية للشركة، المتاحة على موقعها الإلكتروني، انخفاض التدفق النقدي الحر للشركة إلى 18.3 مليار دولار ما يقل عن توزيعات الفترة التي دفعتها أرامكو.

وفي أبريل الماضي، دفعت أرامكو نحو 5 مليارات دولار كجزء من صفقة سابك التي أبرمتها الشركة مع جهاز الاستثمارات العامة السعودي وحصلت بموجبها على حصة الصندوق في عملاق البتروكيماويات، بحسب ما أظهرته وثائق طرح الصكوك الملحقة والتي أطلعت عليها أيضا CNBC عربية.

وستحصل أرامكو على قيمة الصفقة بالكامل نقدا بعد إغلاقها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب ما أكدت عليه الشركة في وثائق الطرح.

يشار إلى أنه في نوفمبر 2020، جمعت الشركة 8 مليارات دولار من السندات التقليدية بآجال استحقاق تتراوح بين 3 سنوات و50 سنة.

وارتفعت أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول 2021 وسط انتعاش في أسواق النفط والغاز العالمية، على الرغم من أن التدفق النقدي الحر ظل منخفضاً للغاية لتغطية توزيعات أرباحها الفصلية البالغ قيمتها 18.75 مليار دولار.