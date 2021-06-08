شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تستثمر في شركة إدارة أصول بريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اشترت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أسهماً في مجموعة «Sanne» وهي شركة رائدة في خدمات إدارة الأصول، ومدرجة في بورصة لندن وفي مؤشر«FTSE 250».

وجاء تحرك الهيئة تزامنا مع شراء مستثمرين مؤسساتيين كباراً آخرين مثل «أليانز غلوبل» و«بي إم أو» وصندوق بلاك شيب لإدارة الصناديق اشتروا أسهماً في المجموعة ذاتها بعد أن استشعروا حركة على سعر أسهم المجموعة إثر إفصاح مجموعة «Cinven» عن تقديم رابع عرض لها لشراء «Sanne»، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع السهم ليتداول عند 795 بنساً، حيث يراهن المستثمرون على فرص تقديم «Cinven» عرض نهائي أعلى من العروض الثلاث السابقة التي قدمتها ورفضتها «Sanne»، أو حصول الأخيرة على عرض منافس.

وقبل أقل من شهر، كانت «Sanne Group» قد رفضت عرض استحواذ من شركة «Cinven» بلغت قيمته 1.35 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) باعتباره منخفضاً للغاية، وقفز سعر أسهم الشركة في مؤشر FTSE 250 بنسبة 27 في المئة ليصل إلى 766 بنساً للسهم الواحد، وهو أقل من السعر المقترح في العرض البالغ 830 بنساً للسهم الواحد.

ومجموعة «Sanne» تقدم خدماتها لعملاء في عشرات البلدان، وسجلت العام الماضي زيادة بنسبة 12 في المئة في الأرباح السنوية لتصل إلى 48 مليون جنيه إسترليني، حيث فازت بأعمال جديدة وأجرت العديد من عمليات الاستحواذ.

يشار إلى أن هيئة الاستثمار الكويتية كانت قد شاركت في مطلع العام الجاري مع عدد من المستثمرين العالميين في الاكتتاب المطروح لمؤسسة تمويل السكك الحديدية الهندية IRFC.

وتشمل أسماء المكتتبين ماركي غولدمان ساكس Marquee Goldman Sachs وBNP Paribas وهيئة الاستثمار الكويتية وهيئة النقد في سنغافورة.

وقالت "رولز رويس" في سبتمبر الماضي إنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن تخصيص أسهم لمستثمرين محتملين، وأنها لاتزال تستعرض خيارات التمويل المتاحة.

وأفادت تقارير بأن مكتب الاستثمار الكويتي، وهو تابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مرشح محتمل للاستثمار في الشركة.

وكشفت مصادر في مايو الماضي أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اقتنصت بعض الفرص الاستثمارية، التي أتيحت لها في الأسواق الخارجية، ومن شأنها تحقيق جدوى وعوائد لاستثمارات الصندوق السيادي للدولة.

ودخلت هيئة الاستثمار في بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي نتيجة التراجعات الحادة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتخذت في اجتماعها خلال مارس الماضي بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

ووجهت الهيئة مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية.