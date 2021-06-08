شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات مكيال المالية: ارتفاع أسهم ليس لديها خطط للتوسع يحمل مكامن خطر للسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، أن مكامن الخطر، تأتي من ارتفاع أسهم شركات مدرجة بالسوق السعودي ليس لديها خطة للتوسعات أو ليس لديها خطة لزيادة أرباحها.

وأضاف أن السوق المالية السعودية، تستفيد من زخم مدفوع بتعافٍ كبير في أرباح الشركات في الربع الأول البالغة 110 مليارات ريال هي الأعلى منذ الربع الثالث 2018، بحسب موقع قناة "العربية".

وأشار إلى مكررات ربحية بحوالي 22 مرة، عند توقع تكرر هذه الأرباح في الأرباع الباقية.

وأنهى مؤشر "تاسي" الرئيسي للسوق المالية السعودية "تداول" جلسة أمس الاثنين مرتفعاً 0.32% ليكسب 34.4 نقطة ويتخطى عند الإغلاق 10719 نقطة، وهو من أعلى مستويات المؤشر منذ 7 سنوات، فيما تخطت قيمة التداولات 14.9 مليار ريال.