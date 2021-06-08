شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يقود جولة تمويلية لشركة أردنية ناشئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قادت وحدة من صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" البالغ قيمته 400 مليار دولار جولة تمويل جديدة لموقع السوق المفتوح دوت كوم، وهو موقع للإعلانات المبوبة عبر الإنترنت مقره الأردن ويتطلع إلى مضاعفة عدد موظفيه بثلاثة أضعاف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويدعم الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، وهو كيان تم تأسيسه بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة من البنوك الأردنية بقيمة 3 مليارات دولار، موقع "السوق المفتوح"، جنباً إلى جنب مع المستثمرين الحاليين iMENA Group وFJLabs التي أسسها فابريس غريندا، الذي كان من أوائل المستثمرين في مجموعة علي بابا القابضة المحدودة، بحسب موقع قناة "العربية" نقلا عن وكالة " بلومبرج".

وتأسس السوق المفتوح عام 2008 من قبل رجل الأعمال الليبي الأميركي صلاح الشريف، ويشارك في بيع حوالي 30 مليار دولار من البضائع سنوياً، حيث يتم بيع عنصر من خلال الشركة كل 13 ثانية.

وبعد استثمار iMENA في عام 2012، نقلت الشركة مقرها الرئيسي إلى الأردن وبدأت في التوسع في بلدان جديدة. كما يتواجد حالياً في 19 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من بلاد الشام إلى طرف شبه الجزيرة العربية.

ومؤخرا، عيينت شركة "علم" للأمن الرقمي المملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي شركة الرياض المالية لتقديم المشورة بشأن طرح عام أولي مخطط يمكن أن يقدّر الشركة بنحو ملياري دولار.

وطرح أسهم "علم" في البورصة السعودية سيكون بحلول العام المقبل، وقد يشهد قيام صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة ببيع حصة تصل إلى 30% من الشركة.