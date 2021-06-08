شكرا لقرائتكم خبر عن "المعمر" و"الفرنسي كابيتال" يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثمار مطور لمراكز البيانات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" مذكرة تفاهم ملزمة مع البنك السعودي الفرنسي كابيتال لإنشاء صندوق استثماري خاص يهدف إلى تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء السعودية.

وتوقعت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن يبلغ حجم هذا الصندوق كمرحلة أولى نحو 700 مليون ريال، ومع العلم أن الخطة الاستراتيجية الموضوعة للتطوير تهدف للوصول من خلال المراحل المختلفة ليكون حجم الاستثمار المستهدف يصل إلى 3.5 مليار ريال.

وذكرت أنه بموجب هذه المذكرة فإن شركة المعمر لأنظمة المعلومات هي المطور الرئيسي لجميع مراكز البيانات التابعة للصندوق والمسؤول عن تطوير وتشغيل وإدارة وتسويق هذي المراكز بصفة حصرية.

وبموجبها ستحصل شركة المعمر لأنظمة المعلومات على نسبة مئوية سنوية من إيرادات وعائدات هذه المراكز بالمقابل، علماً أن نسبة ملكية الشركة في وحدات الصندوق ستكون 10%.

وبحسب بنود الاتفاقية، فإن السعودي الفرنسي كابيتال، تنشئ وتدير الصندوق. ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين لمدة 180 يوم عمل، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي أس" وقعت ومجموعة أبونيان القابضة، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، في أبريل الماضي لإنشاء مركز بيانات خضراء في السعودية.

وقالت الشركة في بيان سابق لـ"تداول"، مذكرة التفاهم بغرض توفير إطار عام لتسهيل التعاون والتعاون فيما بينها لإنشاء مركز بيانات خضراء في السعودية يستخدم مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

وكانت شركة "المعمر" قد أعلنت في مطلع أبريل 2021، عن توقيع عقد تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 72 مستشفى بالمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية بنحو 58.48 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" قد وقعت اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية.

كما وقعت "المعمر" أيضا مذكرة تفاهم مع شركة جامعة الملك سعود الصحية للعمل على تطوير إطار عمل بينهما لتقديم خدمات طبية مشتركة من خلال العيادات الافتراضية وإنشاء وتشغيل العيادات الافتراضية الطبية.

يذكر أن مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وافق على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.