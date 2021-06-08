شكرا لقرائتكم خبر عن "كابيتال أيكونوميكس" تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 6% بحلول 2022 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت كابيتال أيكونوميكس أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 6% خلال عام 2022، مقارنة بـ 2% نموا متوقعا خلال العام الجاري.

وقالت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنه من المرجح أن يكتسب الانتعاش الاقتصادي زخما خلال النصف الثاني من هذا العام، مشيرا إلى أن المملكة خففت القيود المتعلقة بفيروس كورونا في مايو الماضي، مشيرة إلى أن وتيرة برنامج التطعيم مازالت مرتفعة، بحسب موقع قناة "العربية".

وذكر التقرير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال إن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط قد تمهد الطريق لسياسة مالية أكثر مرونة على الرغم من أن ضبط الأوضاع المالية هو السائد إلى الآن والذي قد يمثل عائقا أمام الانتعاش.

وتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% في 2021، و3.6% في 2022، مقابل تراجع بنسبة 2.3% في 2020.

وذكر التقرير أنه في ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان "أوبك+"، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.5% في عام 2021م (مقابل -6.7 % عام 2020).

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي النفطي الحقيقي بذلك سيصل إلى 6.8% في 2022، حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية "أوبك+"، بحسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي، مطلع مايو 2021.

وكانت تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي مايو الماضي، قد كشفت عن توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وأتت تلك التوقعات الخاصة بالمملكة بعد أن كشف صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، عن أن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا ‭‭‭4.1‬‬‬% العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭‭19‬‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.