شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يختبر الدعم الأولي المكسور- تحليل - 8-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس بعض التذبذبات السلبية محققا بذلك مستوى 132.88 ومن ثم لنلاحظ إعادة اختباره للدعم الأولي المكسور والمتمثل بمستوى 133.35, الثبات السلبي المتكرر دون هذا الدعم سيزيد من فرص استئناف المحاولات التصحيحية الهابطة لنتوقع الوصول قريبا نحو 132.50 و 131.90 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن استعادة الميل الصاعد مشروطة بثبات التداولات فوق مستوى 133.60 ليؤكد السعر بذلك تخلصه من الضغوط السلبية وليبدأ بتشكيل موجات إيجابية ليستهدف من خلالها مستوى 134.40 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة المستقرة حاليا قرب 135.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.60 و 132.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط