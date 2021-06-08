شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستقبل العزم السلبي-تحليل - 8-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج اندفاعه السلبي باقترابه من الهدف الأول المتمركز عند 154.40 مقدما بذلك بعض التذبذب الجانبي ليحافظ بذلك على مساره التصحيحي الهابط والقائم على ثبات المقاومة المحورية الممتدة نحو 154.60.

حاليا وبوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20, نتوقع تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك من التسلل دون مستوى 154.00 والبدء بتسجيل الأهداف التصحيحية الإضافية والتي قد تبدأ من 153.00 و 151.90 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 155.40 و 154.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط