شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل - 8-6-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز المتمثل بمستوى 1230.00 ليزيد ذلك من فرص فعالية المسار التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا.
كذلك التذبذب السلبي دون مستوى 1195.00 وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي, نتوقع استهداف السعر قريبا لمستوى 1130.00 وصولا لدعم القناة الصاعدة المتمثل حاليا بمستوى 1110.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1190.00 و 1110.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط