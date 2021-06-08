الاقتصاد

سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل - 8-6-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز المتمثل بمستوى 1230.00 ليزيد ذلك من فرص فعالية المسار التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا.

 

كذلك التذبذب السلبي دون مستوى 1195.00 وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي, نتوقع استهداف السعر قريبا لمستوى 1130.00 وصولا لدعم القناة الصاعدة المتمثل حاليا بمستوى 1110.00.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1190.00 و 1110.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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