سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل - 8-6-2021

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز المتمثل بمستوى 1230.00 ليزيد ذلك من فرص فعالية المسار التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا.

محمد يوسف

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