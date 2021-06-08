شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على سلبية سعر النحاس – تحليل- 8-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس التصحيحي الهابط نظرا لثباته المتكرر دون الحاجز المستقر عند 4.7000 بالإضافة إلى استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي لنلاحظ تذبذبه مؤخرا قرب مستوى 4.4800.

نذكر بأهمية تسلل السعر قريبا دون مستوى 4.4200 ليفتح الباب أمامه لاستئناف الهجوم التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف بشكل أولي مستوى 4.3300 ومن ثم لننتظر اختباره لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 4.2000 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5600 و 4.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط