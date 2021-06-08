شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع البحر الأحمر السعودية تجمع 10 ملايين دولار لتمويل توسع مجالاتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "مزارع البحر الأحمر" السعودية الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية، عن جمعها 10 ملايين دولار ستستخدمها في إقامة منشآت زراعية على نطاق تجاري ودخول دولة الإمارات المجاورة لتوسيع نشاطها.

وجمعت مزارع البحر الأحمر إلى الآن 11.9 مليون دولار. وتنوي الشركة بيع إنتاجها في متاجر السوبر ماركت بالإمارات. ويباع إنتاجها من الطماطم بالفعل بالمتاجر السعودية، بحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية "واس".

وأشارت إلى إن المستثمرين في الشركة يشملون مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وغلوبال فنتشرز ومقرها دبي.

وتأسست مزارع البحر الأحمر في عام 2018 وتزرع الطماطم في مزارع مغلقة يجري التحكم في بيئتها وتستخدم أساساً المياه المالحة لتبريد الصوبات وري المحاصيل. وتندر المياه العذبة في منطقة الخليج الصحراوية في معظمها والتي تقل فيها أيضا الأرض الصالحة للزراعة.