شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 27 من أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 109.46 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.25، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.47، بينما حقق الأدنى له عند 109.20.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 0.6% في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.8%، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.9% مقابل 4.8% في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.6%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.55 تريليون ين مقابل 1.70 تريليون ين في آذار/مارس، أسوء من التوقعات بفائض 1.60 تريليون ين، وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,322 مليار ين مقابل 2,650 مليار ين في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات بفائض 1,501 مليار ين.

كما جاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، والتي أظهرت انكماشاً 1.0% مقارنة بانكماش 1.3% في القراءة الأولية السابقة للربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 1.2% ومقابل نمو 2.8% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي،

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار انكماشاً 0.1% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الماضي والتوقعات بانكماش 0.2% ومقابل نمو 0.3% في القراءة السنوية للربع الرابع، وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 38.1 مقابل 39.1 في نيسان/أبريل، أفضل من التوقعات عند 33.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 68.5$ مليار مقابل 74.4$ مليار في آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 8.18 مليون مقابل 8.12 مليون في آذار/مارس.

ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في الجمعة الماضية تراجع معدلات البطالة إلى 5.8% مقابل 6.1% في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات عند 5.9%، وذلك مع أظهر قراءة التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية 559 ألف وظيفة مضافة مقابل 278 ألف وظائف مضافة، دون التوقعات عند 645 وظيفة مضافة، بينما قد عكست قراءة متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، متفوقة على التوقعات عند 0.2%.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدين نوه في نهاية الأسبوع الماضي في المؤتمر الذي عقده في البيت الأبيض، لكون تقرير الوظائف لشهر أيار/مايو يظهر بوادر على تقدم في الاقتصاد الأمريكي، معرباً عن كون نشاط التصنيع هو الأقوى منذ 15 عاماً، ومضيفاً أنه "لا يوجد دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنمو أسرع منا، الآن 52% من الأمريكيين ملقحين بالكامل، التقدم الاقتصادي والصحي بسبب البرامج الحكومية".

كما أفاد بايدن الجمعة الماضية بأنه "في الأسابيع القادمة، ستتخذ الإدارة إجراءات لمعالجة مخاوف سلسلة التوريد"، وفي سياق أخر، تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن على الرئيس الأمريكي بايدن المضي قدماً في خطط الإنفاق الخاصة به حتى إذا أدى ذلك إلى حدوث تضخم يستمر حتى العام المقبل، مضيفة أنه بيئة أسعار الفائدة "المرتفعة قليلاً" ستكون "ميزة إضافية".