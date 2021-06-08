شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى له في خمسة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في أحدى عشرة جلسة من الأدنى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.2181 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2190، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2178، بينما حقق الأعلى له عند 1.2194.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 2.5% في آذار/مارس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 5.3 مليار يورو مقابل 6.1 مليار يورو في آذار/مارس.

كما جاء ذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس، وصولاً للكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لألمانيا ولاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس اتساعاً في ألمانيا إلى ما قيمته 86.0 مقابل 84.4 في أيار/مايو الماضي، واتساعاً في المنطقة ككل إلى ما قيمته 85.5 مقابل 84.0 في أيار/مايو.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تؤكد على انكماش 0.6% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل انكماش 0.7% في القراءة السابقة للربع الرابع، كما قد تؤكد القراءة السنوية للمؤشر ذاته على انكماش 1.8% مقابل انكماش 4.9% في الربع الرابع.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 68.5$ مليار مقابل 74.4$ مليار في آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 8.18 مليون مقابل 8.12 مليون في آذار/مارس.

ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في الجمعة الماضية تراجع معدلات البطالة إلى 5.8% مقابل 6.1% في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات عند 5.9%، وذلك مع أظهر قراءة التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية 559 ألف وظيفة مضافة مقابل 278 ألف وظائف مضافة، دون التوقعات عند 645 وظيفة مضافة، بينما قد عكست قراءة متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، متفوقة على التوقعات عند 0.2%.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدين نوه في نهاية الأسبوع الماضي في المؤتمر الذي عقده في البيت الأبيض، لكون تقرير الوظائف لشهر أيار/مايو يظهر بوادر على تقدم في الاقتصاد الأمريكي، معرباً عن كون نشاط التصنيع هو الأقوى منذ 15 عاماً، ومضيفاً أنه "لا يوجد دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنمو أسرع منا، الآن 52% من الأمريكيين ملقحين بالكامل، التقدم الاقتصادي والصحي بسبب البرامج الحكومية".

كما أفاد بايدن الجمعة الماضية بأنه "في الأسابيع القادمة، ستتخذ الإدارة إجراءات لمعالجة مخاوف سلسلة التوريد"، وفي سياق أخر، تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن على الرئيس الأمريكي بايدن المضي قدماً في خطط الإنفاق الخاصة به حتى إذا أدى ذلك إلى حدوث تضخم يستمر حتى العام المقبل، مضيفة أنه بيئة أسعار الفائدة "المرتفعة قليلاً" ستكون "ميزة إضافية".