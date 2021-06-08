الاقتصاد

تعرف على أسعار السيارة سيات ليون الجديدة كليا بالسوق المصرية

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القاهرة - سامية سيد - تقدم السيارة سيات ليون الجديدة كليا للسوق المصرية بفئتين الأولي هنا Style Plus 385 ألف جنيه FR 425 ألف جنيه.

 

 

أبرز المواصفات 

 

- سعة المحرك 1400 سي سي تربو

 

- عدد السلندرات 4 سلندر

 

- القوة 150 حصان عند 5000 لفة/د

 

- عزم الدوران 250 نيوتن متر بين 1500-4000 لفة

 

- منظومة الجر جر أمامي للعجلات

 

- نوع ناقل الحركة اوتوماتيك 8 سرعات

 

- التسارع من الثبات حتي 100كم 8.8 ثانية

 

- السرعة القصوي الرسمية 210 كم/ساعة

 

- معدل استهلاك الوقود 6.5 لتر/100كم

 

- سعة خزان الوقود 45 لتر

 

- وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي

 

- وسائد هوائية جانبية

 

- وسائد هوائية ستائر

 

- نظام القفل التفاضلى الالكترونى XDS

 

- فرامل مانعة للانغلاق ABS

 

- توزيع قوة الفرامل EBD

 

- مساعد الفرامل BA

 

- نظام مراقبة ضغط الاطارات

 

- نظام مانع السرقة

 

- نظام الثبات الإلكتروني ESC

 

- أماكن تثبيت مقاعد الاطفال Isofix

 

- إطار احتياطى صغير الحجم

 

- فرامل يد كهربائية

 

- مثبت سرعة

 

- حساسات ركن خلفية

 

- كاميرا خلفية

 

- مصابيح ضباب امامية مع خاصية الالتفاف

 

- مصابيح ضباب خلفية

 

- سنتر لوك

 

- 4 زجاج كهربائى اوتو

 

- زجاج عازل للحرارة

 

- إمكانية ضبط وطى وتدفئة المرايات الجانبية كهربائيا

 

- إضاءة ترحيبية Hola

 

- عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف

 

- شيفتات ناقل الحركة بعجلة القيادة

 

- مصابيح إمامية LED

 

- إضاءة نهارية LED

 

- مصابيح خلفية متصلة LED Bar

 

- إشارات ديناميكية متحركة

 

- تكييف اوتوماتيك ثلاثى المناطق

 

- شاشة 8.25 بوصة تعمل باللمس

 

- بلوتوث

 

- 4 منفذ (2 امامى-2 خلفى) USB Type C

 

- Android Auto+Apple Car Play

 

- سبويلر خلفى

 

- زجاج خلفى ملون

 

- مسند يد أمامي

 

- جنوط مقاس 17 بوصة

 

- ناقل حركة Shift By Wire

 

- التحكم في مقعد السائق والراكب الامامي يدويا

 

- داعم قطنية للسائق

 

- مقاعد خلفية قابلة للطى

 

- فرش المقاعد من القماش

 

- فرش الابواب قماش

 

- تشغيل السيارة بدون مفتاح

 

- فتحة سقف بانوراما

 

نفس التجهيزات السابقة وتزيد عليها :

 

- شاحن لاسلكى للهاتف

 

- شاشة وسطية بقياس 10 بوصة

 

- نظام صوتى Beats ومضخم صوت

 

- أوامر صوتية

 

- عدادات ديجيتال

 

- جنوط سبور مقاس 18 بوصة لونين

 

- حساس ضوء ومطر

 

- مرآه صالون تعتيم ذاتى

 

- إضاءة محيطية بالصالون

 

- أنماط القيادة(EC0-Normal-Sport)

 

- مسند يد خلفى

 

- مقاعد رياضية

 

- إمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائيا+ذاكرة+داعم قطنية

 

- فرش المقاعد الكنتارا+جلد

 

- فرش الأبواب جلد

 

- إضاءة لأقدام الركاب

 

- سقف الصالون باللون الاسود

 

- دخول السيارة بدون مفتاح

 

- مخرج عادم ثنائى الشكل

 

- مرايات جانبية Cosmo Gray

 

- شبكة امامية Cosmo Gray

 

- عتب مضئ بشعار FR

 

 

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MO Nasa

MO Nasa

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