شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السيارة سيات ليون الجديدة كليا بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم السيارة سيات ليون الجديدة كليا للسوق المصرية بفئتين الأولي هنا Style Plus 385 ألف جنيه FR 425 ألف جنيه.
أبرز المواصفات
- سعة المحرك 1400 سي سي تربو
- عدد السلندرات 4 سلندر
- القوة 150 حصان عند 5000 لفة/د
- عزم الدوران 250 نيوتن متر بين 1500-4000 لفة
- منظومة الجر جر أمامي للعجلات
- نوع ناقل الحركة اوتوماتيك 8 سرعات
- التسارع من الثبات حتي 100كم 8.8 ثانية
- السرعة القصوي الرسمية 210 كم/ساعة
- معدل استهلاك الوقود 6.5 لتر/100كم
- سعة خزان الوقود 45 لتر
- وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي
- وسائد هوائية جانبية
- وسائد هوائية ستائر
- نظام القفل التفاضلى الالكترونى XDS
- فرامل مانعة للانغلاق ABS
- توزيع قوة الفرامل EBD
- مساعد الفرامل BA
- نظام مراقبة ضغط الاطارات
- نظام مانع السرقة
- نظام الثبات الإلكتروني ESC
- أماكن تثبيت مقاعد الاطفال Isofix
- إطار احتياطى صغير الحجم
- فرامل يد كهربائية
- مثبت سرعة
- حساسات ركن خلفية
- كاميرا خلفية
- مصابيح ضباب امامية مع خاصية الالتفاف
- مصابيح ضباب خلفية
- سنتر لوك
- 4 زجاج كهربائى اوتو
- زجاج عازل للحرارة
- إمكانية ضبط وطى وتدفئة المرايات الجانبية كهربائيا
- إضاءة ترحيبية Hola
- عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف
- شيفتات ناقل الحركة بعجلة القيادة
- مصابيح إمامية LED
- إضاءة نهارية LED
- مصابيح خلفية متصلة LED Bar
- إشارات ديناميكية متحركة
- تكييف اوتوماتيك ثلاثى المناطق
- شاشة 8.25 بوصة تعمل باللمس
- بلوتوث
- 4 منفذ (2 امامى-2 خلفى) USB Type C
- Android Auto+Apple Car Play
- سبويلر خلفى
- زجاج خلفى ملون
- مسند يد أمامي
- جنوط مقاس 17 بوصة
- ناقل حركة Shift By Wire
- التحكم في مقعد السائق والراكب الامامي يدويا
- داعم قطنية للسائق
- مقاعد خلفية قابلة للطى
- فرش المقاعد من القماش
- فرش الابواب قماش
- تشغيل السيارة بدون مفتاح
- فتحة سقف بانوراما
نفس التجهيزات السابقة وتزيد عليها :
- شاحن لاسلكى للهاتف
- شاشة وسطية بقياس 10 بوصة
- نظام صوتى Beats ومضخم صوت
- أوامر صوتية
- عدادات ديجيتال
- جنوط سبور مقاس 18 بوصة لونين
- حساس ضوء ومطر
- مرآه صالون تعتيم ذاتى
- إضاءة محيطية بالصالون
- أنماط القيادة(EC0-Normal-Sport)
- مسند يد خلفى
- مقاعد رياضية
- إمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائيا+ذاكرة+داعم قطنية
- فرش المقاعد الكنتارا+جلد
- فرش الأبواب جلد
- إضاءة لأقدام الركاب
- سقف الصالون باللون الاسود
- دخول السيارة بدون مفتاح
- مخرج عادم ثنائى الشكل
- مرايات جانبية Cosmo Gray
- شبكة امامية Cosmo Gray
- عتب مضئ بشعار FR