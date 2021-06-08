تعرف على أسعار السيارة سيات ليون الجديدة كليا بالسوق المصرية

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القاهرة - سامية سيد - تقدم السيارة سيات ليون الجديدة كليا للسوق المصرية بفئتين الأولي هنا Style Plus 385 ألف جنيه FR 425 ألف جنيه. أبرز المواصفات - سعة المحرك 1400 سي سي تربو - عدد السلندرات 4 سلندر - القوة 150 حصان عند 5000 لفة/د - عزم الدوران 250 نيوتن متر بين 1500-4000 لفة - منظومة الجر جر أمامي للعجلات - نوع ناقل الحركة اوتوماتيك 8 سرعات - التسارع من الثبات حتي 100كم 8.8 ثانية - السرعة القصوي الرسمية 210 كم/ساعة - معدل استهلاك الوقود 6.5 لتر/100كم - سعة خزان الوقود 45 لتر - وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي - وسائد هوائية جانبية - وسائد هوائية ستائر - نظام القفل التفاضلى الالكترونى XDS - فرامل مانعة للانغلاق ABS - توزيع قوة الفرامل EBD - مساعد الفرامل BA - نظام مراقبة ضغط الاطارات - نظام مانع السرقة - نظام الثبات الإلكتروني ESC - أماكن تثبيت مقاعد الاطفال Isofix - إطار احتياطى صغير الحجم - فرامل يد كهربائية - مثبت سرعة - حساسات ركن خلفية - كاميرا خلفية - مصابيح ضباب امامية مع خاصية الالتفاف - مصابيح ضباب خلفية - سنتر لوك - 4 زجاج كهربائى اوتو - زجاج عازل للحرارة - إمكانية ضبط وطى وتدفئة المرايات الجانبية كهربائيا - إضاءة ترحيبية Hola - عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف - شيفتات ناقل الحركة بعجلة القيادة - مصابيح إمامية LED - إضاءة نهارية LED - مصابيح خلفية متصلة LED Bar - إشارات ديناميكية متحركة - تكييف اوتوماتيك ثلاثى المناطق - شاشة 8.25 بوصة تعمل باللمس - بلوتوث - 4 منفذ (2 امامى-2 خلفى) USB Type C - Android Auto+Apple Car Play - سبويلر خلفى - زجاج خلفى ملون - مسند يد أمامي - جنوط مقاس 17 بوصة - ناقل حركة Shift By Wire - التحكم في مقعد السائق والراكب الامامي يدويا - داعم قطنية للسائق - مقاعد خلفية قابلة للطى - فرش المقاعد من القماش - فرش الابواب قماش - تشغيل السيارة بدون مفتاح - فتحة سقف بانوراما نفس التجهيزات السابقة وتزيد عليها : - شاحن لاسلكى للهاتف - شاشة وسطية بقياس 10 بوصة - نظام صوتى Beats ومضخم صوت - أوامر صوتية - عدادات ديجيتال - جنوط سبور مقاس 18 بوصة لونين - حساس ضوء ومطر - مرآه صالون تعتيم ذاتى - إضاءة محيطية بالصالون - أنماط القيادة(EC0-Normal-Sport) - مسند يد خلفى - مقاعد رياضية - إمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائيا+ذاكرة+داعم قطنية - فرش المقاعد الكنتارا+جلد - فرش الأبواب جلد - إضاءة لأقدام الركاب - سقف الصالون باللون الاسود - دخول السيارة بدون مفتاح - مخرج عادم ثنائى الشكل - مرايات جانبية Cosmo Gray - شبكة امامية Cosmo Gray - عتب مضئ بشعار FR