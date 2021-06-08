شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب دون حاجز 1,900$ للأونصة مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ السابع من كانون الثاني/يناير وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.16% لتتداول عند 1,898.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,901.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,898.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 90.07 مقارنة بالافتتاحية عند 89.98.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 0.6% في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.8%، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.9% مقابل 4.8% في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.6%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.55 تريليون ين مقابل 1.70 تريليون ين في آذار/مارس، أسوء من التوقعات بفائض 1.60 تريليون ين، وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,322 مليار ين مقابل 2,650 مليار ين في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات بفائض 1,501 مليار ين.

كما جاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، والتي أظهرت انكماشاً 1.0% مقارنة بانكماش 1.3% في القراءة الأولية السابقة للربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 1.2% ومقابل نمو 2.8% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي،

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار انكماشاً 0.1% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الماضي والتوقعات بانكماش 0.2% ومقابل نمو 0.3% في القراءة السنوية للربع الرابع، بحلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 33.9 مقابل 39.1 في نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 68.5$ مليار مقابل 74.4$ مليار في آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 8.18 مليون مقابل 8.12 مليون في آذار/مارس.

ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في الجمعة الماضية تراجع معدلات البطالة إلى 5.8% مقابل 6.1% في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات عند 5.9%، وذلك مع أظهر قراءة التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية 559 ألف وظيفة مضافة مقابل 278 ألف وظائف مضافة، دون التوقعات عند 645 وظيفة مضافة، بينما قد عكست قراءة متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، متفوقة على التوقعات عند 0.2%.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدين نوه في نهاية الأسبوع الماضي في المؤتمر الذي عقده في البيت الأبيض، لكون تقرير الوظائف لشهر أيار/مايو يظهر بوادر على تقدم في الاقتصاد الأمريكي، معرباً عن كون نشاط التصنيع هو الأقوى منذ 15 عاماً، ومضيفاً أنه "لا يوجد دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنمو أسرع منا، الآن 52% من الأمريكيين ملقحين بالكامل، التقدم الاقتصادي والصحي بسبب البرامج الحكومية".

كما أفاد بايدن الجمعة الماضية بأنه "في الأسابيع القادمة، ستتخذ الإدارة إجراءات لمعالجة مخاوف سلسلة التوريد"، وفي سياق أخر، تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن على الرئيس الأمريكي بايدن المضي قدماً في خطط الإنفاق الخاصة به حتى إذا أدى ذلك إلى حدوث تضخم يستمر حتى العام المقبل، مضيفة أنه بيئة أسعار الفائدة "المرتفعة قليلاً" ستكون "ميزة إضافية".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 02:55 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 173 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,727,605 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السبت الماضي، أكثر من 1.9 تريليون جرعة.