شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والأسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الاسترالي.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 0.6% في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.8%، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.9% مقابل 4.8% في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.6%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.55 تريليون ين مقابل 1.70 تريليون ين في آذار/مارس، أسوء من التوقعات بفائض 1.60 تريليون ين، وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,322 مليار ين مقابل 2,650 مليار ين في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات بفائض 1,501 مليار ين.

كما جاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، والتي أظهرت انكماشاً 1.0% مقارنة بانكماش 1.3% في القراءة الأولية السابقة للربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 1.2% ومقابل نمو 2.8% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي،

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار انكماشاً 0.1% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الماضي والتوقعات بانكماش 0.2% ومقابل نمو 0.3% في القراءة السنوية للربع الرابع، بحلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 33.9 مقابل 39.1 في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20 مقابل 23 في نيسان/أبريل، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 37 مقابل 32 في نيسان/أبريل.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.02% ليخسر 0.32 نقطة ويصل إلى المستوى 1,960.53، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.22% ليخسر هو الأخر 62.44 نقطة ويصل إلى المستوى 28,956.80.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.82% ليخسر 43.30 نقطة ويصل إلى المستوى 5,234.33، كما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.51% ليخسر هو الأخر 18.29 نقطة ويصل إلى المستوى 3,581.25.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.29% ليخسر 82.98 نقطة ويصل إلى المستوى 28,704.30، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.13% ليخسر هو الأخر 4.26 نقطة ويصل إلى المستوى 3,247.86.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.35% ليربح 43.37 نقطة ويصل إلى المستوى 12,539.64، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.15% ليخسر 11.19 نقطة ويصل إلى المستوى 7,270.70.