شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يزحف نحو الأسفل – تحليل - 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن حاجز 0.9000، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، والتي تستهدف مستوى 0.8900 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 0.9030.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8940 والمقاومة 0.9030

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط