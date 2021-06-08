شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر المقاومة مجدداً – تحليل - 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الارتفاع يوم أمس ليختبر مستوى 0.7765، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارات سلبية واضحة الآن، ليدعم فرص استئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7615.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.7765.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7670 والمقاومة 0.7765

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط