الاقتصاد

سعر عقود خام برنت تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية ملحوظة مع افتتاح اليوم ليقترب من الدعم المحوري 70.40، حيث يواجه السعر ضغط سلبي نتوقع أن يدفع لإجراء تصحيح هابط على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيقود السعر لزيارة مستوى 69.30 بشكل مباشر.

 

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بكسر الدعم المذكور سيدفع السعر للتعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.30 والمقاومة 72.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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