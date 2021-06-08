شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية ملحوظة مع افتتاح اليوم ليقترب من الدعم المحوري 70.40، حيث يواجه السعر ضغط سلبي نتوقع أن يدفع لإجراء تصحيح هابط على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيقود السعر لزيارة مستوى 69.30 بشكل مباشر.

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بكسر الدعم المذكور سيدفع السعر للتعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.30 والمقاومة 72.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط