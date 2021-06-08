شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ تصحيح هابط – تحليل - 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط كسراً واضحاً لدعم القناة اللحظية الصاعد ليبدأ تصحيح هابط للارتفاع الذي بدأ من مناطق 61.54، مستهدفاً اختبار مستوى 68.00 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 66.75 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 69.60 سيوقف الضغط السلبي المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 69.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط