شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول التعافي – تحليل - 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطى سعر الفضة مقاومة القناة اللحظية الهابطة واستقر فوقها، ليكمل تشكيل نموذج علم صاعد نتوقّع أن يدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مع الإشارة إلى أن الهدف الأول يتمثل باختبار مستوى 28.45.

من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 27.60 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.40 والمقاومة 28.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد