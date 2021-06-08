شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحتاج لمزيد من العزم الإيجابي – تحليل - 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الذهب حاجز 1900.00 ويواجه مقاومة قوية هناك، وقد يظهر بعض الميل الهابط المؤقت بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الارتفاع خلال الفترة القادمة.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً وفعالاً، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 1928.60، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 1865.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد