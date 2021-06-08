شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواجه ضغط سلبي جديد – تحليل - 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية جديدة وأجرى محاولة لكسر مستوى 1.2080، لكنه يحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه التصحيحي الصاعد فعالاً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستوى 1.2164 كهدف رئيسي أول.

نشير إلى أن اختراق 1.2164 سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2255 كهدف تالي، بينما كسر 1.2080 سيضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2030 والمقاومة 1.2160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد