شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يرتكز على الدعم – تحليل - 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج الدولار مقابل الين مستوى 109.22 وبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، فإن السعر في طريقه لبناء موجة صاعدة جديدة الآن، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي المتوقع يصل إلى 111.05.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 109.22 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد