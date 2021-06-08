شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق بعض المكاسب الطفيفة – تحليل - 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار نحو الأعلى بعد الاقتراب من دعم النطاق الجانبي، ليتحرك فوق المتوسط المتحرك 50، ولا يزال السعر محصوراً داخل النطاق المذكور والذي تتمثّل أطرافه بالدعم 1.4095 والمقاومة 1.4238، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نذكر بأن اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.4375، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد، ليتجه نحو مستويات 1.4030 ثم 1.3960 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4070 والمقاومة 1.4240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي