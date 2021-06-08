شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي – تحليل - 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.2175، ليحصل على إشارة إيجابية تدعم فرص العودة إلى المسار الرئيسي الصاعد، لكنه لا يملك العزم الكافي لمواصلة الارتفاع، ليتداول بسلبية الآن ويتجه نحو اختبار هذا المستوى، حيث يتحرك داخل القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة.

وبالتالي، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر 1.2175 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو زيارة مناطق 1.2064 بشكل رئيسي، بينما يمثل اختراق 1.2210 عامل إيجابي سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية وزيارة مستوى 1.2300 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2090 والمقاومة 1.2260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي