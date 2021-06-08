شكرا لقرائتكم خبر عن امتيازات المرأة فى قانون الخدمة المدنية " حتى فى حال سفر الزوج" والان مع تفاصيل الخبر
1- حظر قانون الخدمة المدنية التمييز بين الموظفيين بسبب الدين أو الجنس أو أى سبب آخر.
2 - نص القانون على أنه يقدر أداء الموظفة الحاصلة على رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.
3 - نص القانون على أنه يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.
4 - نص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها طفلها وحتى بلوغه العامين.
5 - تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل.
6 - نص القانون على أنه تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها عامين على الأكثر في المرة الواحدة.
7- نص القانون على أنه تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وأن توفى مولودها.
8 - نص القانون على أنه تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناءا على طلبها لمرافقة الزوج اذا سافر للخارج.
9 - تستحق الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.