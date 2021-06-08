شكرا لقرائتكم خبر عن امتيازات المرأة فى قانون الخدمة المدنية " حتى فى حال سفر الزوج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على عدة امتيازات للمرأة العاملة، بما يساعدها على العمل في مناخ عادل ومناسب للظروف التي قد تتعرض لها ومنها الحمل والولادة، ولذا تضمن القانون 9 مواد رئيسية تهتم بحقوق المرأة فى الوظائف الحكومية.

1- حظر قانون الخدمة المدنية التمييز بين الموظفيين بسبب الدين أو الجنس أو أى سبب آخر.

2 - نص القانون على أنه يقدر أداء الموظفة الحاصلة على رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.

3 - نص القانون على أنه يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.

4 - نص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها طفلها وحتى بلوغه العامين.

5 - تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل.

6 - نص القانون على أنه تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها عامين على الأكثر في المرة الواحدة.

7- نص القانون على أنه تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وأن توفى مولودها.

8 - نص القانون على أنه تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناءا على طلبها لمرافقة الزوج اذا سافر للخارج.

9 - تستحق الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.