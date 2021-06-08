شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جازداكو (6090) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 24.00، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.09% ليخسر السهم نحو 26 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة مستقبلاً، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 24.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 26.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.96 ومستوى المقاومة 24.50.