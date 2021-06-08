شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يحاول تصحيح الاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.28% ليخسر السهم نحو 6 هللة، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لذلك مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 21.04، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 22.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.04 ومستوى المقاومة 21.88.