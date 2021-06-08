شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.14% ليكسب السهم نحو 5 هللة، وذلك تحت سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 36.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.00 ومستوى المقاومة 35.70.